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10:35, 31 января 2022 года

Орловчанка едва не лишилась свыше 100 тыс. рублей после потери банковской карты и пароля к ней

Правоохранители установили подозреваемую. Она полностью возместила украденную сумму.


В Орле сотрудники УМВД установили подозреваемую в краже 100 тысяч рублей с банковской карты, – заявили в ведомстве. Хозяйка платежного средства заметила пропажу, вернувшись с прогулки – пришло уведомление об оплате товаров в магазине на сумму в полторы тысячи рублей. Потерпевшая сразу же позвонила в банк для блокировки карты, но во время разговора со счета пропало 100 тысяч.

По записям с камер правоохранители установили фигурантку. Как оказалось, карту она нашла возле ТЦ. Платежное средство находилось в чехле, на котором был написан пароль.

Расследование продолжается. 29-летняя подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.


Артём Ежаков


 
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