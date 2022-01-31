Орловчанка едва не лишилась свыше 100 тыс. рублей после потери банковской карты и пароля к ней

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10:35, 31 января 2022 года
Орловчанка едва не лишилась свыше 100 тыс. рублей после потери банковской карты и пароля к нейПравоохранители установили подозреваемую. Она полностью возместила украденную сумму.
В Орле сотрудники УМВД установили подозреваемую в краже 100 тысяч рублей с банковской карты, – заявили в ведомстве. Хозяйка платежного средства заметила пропажу, вернувшись с прогулки – пришло уведомление об оплате товаров в магазине на сумму в полторы тысячи рублей. Потерпевшая сразу же позвонила в банк для блокировки карты, но во время разговора со счета пропало 100 тысяч.
По записям с камер правоохранители установили фигурантку. Как оказалось, карту она нашла возле ТЦ. Платежное средство находилось в чехле, на котором был написан пароль.
Расследование продолжается. 29-летняя подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.
Артём Ежаков