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11:10, 31 января 2022 года Орловская больница им. Боткина получила новый кислородный концентратор Это первый из трех аппаратов, на которые федеральный центр выделил многомиллионное финансирование.





Накануне орловская больница им. Боткина получила новый кислородный концентратор. В скором времени его должны запустить в работу, – сообщает Telegram-канал «Телеграммы из Орла».



Это первый из трех аппаратов, на которые федеральный центр выделил 96,9 млн рублей. Один из них также предназначен для больницы им. Боткина, другой приобретут для Ливенской ЦРБ. Получение аппаратов позволит полностью закрыть потребность этих медучреждений в кислороде.



Новое оборудование способно производить 1 000 литров кислорода в минуту.



Фото из архива









Артём Ежаков





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