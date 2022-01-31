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11:45, 31 января 2022 года Орловская область за три года получит 100 миллионов рублей на создание «умной» спортивной инфраструктуры Распоряжение о финансировании подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.





Орловская область в течение ближайших трех лет получит 100 миллионов рублей на создание «умных» модульных спортзалов и спортплощадок. В 2022-м и 2024-м годах региону направят по 20 миллионов, в 2023-м году предусмотрено выделение 60 миллионов. Распоряжение о финансировании подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.



«Умная» инфраструктура подразумевает под собой «современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений».





Артём Ежаков





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