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12:05, 31 января 2022 года В 2022 году изменится порядок выдачи полиса обязательного медицинского страхования В чём заключаются изменения, и нужно ли гражданам менять уже имеющиеся у них на руках документы? На эти вопросы ответила

заместитель директора ТФОМС Орловской области Наталья Каверина.





В 2022 году меняется порядок выдачи полиса обязательного медицинского страхования. В чем заключаются изменения, и нужно ли что-то предпринимать гражданам?



- Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 405-ФЗ внесены существенные изменения в части выдачи полиса обязательного медицинского страхования. Речь идет о цифровых полисах ОМС. С 1 июля 2022 года форма полиса будет определяться как уникальная последовательность символов в машиночитаемом виде. Эти символы будут присвоены автоматически всем гражданам, застрахованным по ОМС по состоянию на 1 июля 2022 года. Для вновь застрахованных лиц цифровой полис ОМС будет появляться по факту рождения или получения гражданства.



Цифровой полис будет предоставляться в виде штрихового кода на Едином портале государственных и муниципальных услуг.



В результате принятия указанных изменений наличие у граждан при обращении за медицинской помощью бумажного полиса ОМС или пластиковой карты не является обязательным.



Но у застрахованных лиц сохраняется право получения полиса ОМС в виде документа на материальном носителе, за получением которого надо будет обратиться с заявлением в страховую медицинскую организацию.



Бумажные полисы ОМС или пластиковые карты, имеющиеся у застрахованных лиц на момент формирования цифрового полиса, останутся действительными. Менять и выбрасывать их не нужно.



Что должен будет предъявить гражданин при обращении за медицинской помощью в медицинскую организацию?



- С 1 июля 2022 года при обращении за медицинской помощью, за исключением случаев получения экстренной медицинской помощи, застрахованное лицо должно будет предъявить по своему выбору полис ОМС на материальном носителе или документ, удостоверяющий личность, для детей в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении.



Как понять гражданам, в какой страховой медицинской организации они застрахованы?



- Лица, уже имеющие страхование по ОМС на момент вступления в силу нового порядка выдачи полисов ОМС, будут считаться застрахованными той страховой медицинской организацией, в которой они были застрахованы ранее.



Если вновь застрахованным лицом (или лицом, изменившим место жительства) не было подано заявление о выборе (замене) страховой медицинской организации, такое лицо будет считаться застрахованным в страховой компании, определенной территориальным фондом ОМС в установленном порядке.



При этом за застрахованными лицами сохраняется право замены страховой медицинской организации 1 раз в календарный год до 1 ноября путем подачи соответствующего заявления.



Еще раз напомню, что эти изменения будут действовать с 1 июля 2022 года.



В настоящее время узнать название своей страховой компании можно на сайте Фонда в разделе «Проверить полис ОМС» или позвонив на горячую линию Фонда.



Что делать, если на портале «Госуслуги» возникают проблемы с внесением номера полиса ОМС?



- В настоящее время информация о полисе ОМС, поступающая на портал «Госуслуги», основывается на данных страховой медицинской организации, в которой застрахован гражданин. Если граждане своевременно не уведомили свою страховую медицинскую организацию о замене свидетельства о рождении на паспорт в 14 лет, или замене паспорта в 20 и 45 лет, то при автоматической сверке данных портала «Госуслуги» с информацией о полисе ОМС возникают проблемы.



Также может возникнуть проблема, если застрахованный в личном кабинете портала «Госуслуги» в графе «полис» вносит не единый номер полиса из 16-ти знаков, а номер бланка полиса, в котором только 11 знаков.



При возникновении проблем внесения номера полиса ОМС на портале «Госуслуги» необходимо проверить полис на сайте oreltfoms.ru или позвонить по телефону горячей линии Фонда.





Елена Литинская





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