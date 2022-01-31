Главная » Новости



12:45, 31 января 2022 года Дело об убийстве курсанта Орловского юридического института передано в суд Трагедия развернулась в общежитии учебного учреждения 6 июня 2021 года.





Завершено расследование убийства иностранного курсанта Орловского юридического института МВД России имени Лукьянова. Об этом сообщили сегодня в областном СУ СК. Обвиняемая 26-летняя девушка была однокурсницей погибшего. Ночью 6 июня 2021 года она поссорилась с молодым человеком в общежитии учебного заведения и трижды ударила парня ножом грудь. Её задержали при попытке бегства с территории РФ.



Девушка полностью признала вину и раскаялась. Ей грозит от 6 до 15 лет заключения.



Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области









Артём Ежаков





Новости СМИ2