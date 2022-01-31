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12:35, 31 января 2022 года Орловские хирурги провели сложнейшую операцию, вызванную разрывом желудка. Ребёнок идёт на поправку Операцию провели медики НКМЦ им. Круглой. В больнице говорят, что с такой травмой отделение хирургии встретилось впервые. Подробности у корреспондента ГТРК «Орёл» Елены Литинской.





Свой восьмой год рождения Тимофей встретил в реанимации. Виной всему ДТП, о котором мама ребенка вспоминает с содроганием.



Мария Ильиных, мама пациента хирургического отделения НКМЦ им. З.И. Круглой: «Мы приехали в Орёл за ребёнком, чтобы забрать его после каникул от бабушки, выехали в Москву, и буквально через 10 минут произошла авария - в нас врезался автомобиль, который выехал на встречку - произошло лобовое столкновение».

Родителей мальчика спасли подушки безопасности, а вот ребёнок, который сидел в специальном кресле и был пристегнут, все-таки пострадал. Врачи говорят: желудок только что плотно поевшего малыша не выдержал давления ремня безопасности.



В НКМЦ им.З.И. Круглой дежурным хирургом в тот день был Михаил Казьмин.



Михаил Казьмин, врач-хирург НКМЦ им.З.И. Круглой: «После осмотра сразу стало понятно, что ситуация очень серьезная, а после проведения КТ были выявлены признаки разрыва внутренних органов».

Была назначена срочная операция. Делал её вызванный из дома в воскресный день Олег Черногоров.



Олег Черногоров, заведующий хирургическим отделением НКМЦ им. З.И.Круглой: «Операция была экстренная, незамедлительная. Уже на операции был выявлен большой разрыв желудка, и все содержимое желудка, естественно было в брюшной полости.

Пришлось санировать всю брюшную полость, делать полную ревизию, кроме разрыва желудка у ребёнка было ещё повреждение селезёнки, которое не потребовало удаления органа, и мы этот орган сохранили».



Старожилы отделения говорят - разрыв желудка травма крайне редкая. Елена Леонова за 37 лет работы не помнит, чтобы в больнице раньше такую операцию выполняли.



Елена Леонова, врач-хирург НКМЦ им. З.И. Круглой: «Операция прошла блестяще, я считаю, без всяких осложнений, без всяких эксцессов, это заслуга оперирующих хирургов, которые не испугались и сделали всё как надо».

Тимофей уже идёт на поправку. Из реанимации его перевели в палату, и рядом с ним мама. Другим же родителям врачи советуют не кормить обильно детей перед поездкой на автомобиле. На всякий случай.





Елена Литинская





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