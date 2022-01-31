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13:45, 31 января 2022 года

Орловские полицейские отбыли в командировку на Северный Кавказ

Сводный отряд проведёт там полгода.


Новый сводный отряд орловских полицейских отправился в командировку на Северный Кавказ, – сообщает областное УМВД. Нашим силовикам предстоит провести там полгода, охраняя общественный порядок и помогая коллегам.

Напутствовал правоохранителей руководитель областной полиции Юрий Савенков. Он напомнил, что орловские правоохранители всегда удостаиваются только положительных отзывов за свою работу на Северном Кавказе. Майор напомнил о неукоснительном соблюдении «чести мундира» и пожелал всем вернуться домой живыми и здоровыми.

Перед отправкой стражи порядка получили благословение от митрополита Орловского и Болховского Тихона.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области


Артём Ежаков


 
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