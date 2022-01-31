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14:30, 31 января 2022 года 540 орловцев накануне заболели COVID-19 В больницы госпитализирован 51 человек. Трое скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 31 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 4540 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 77 761). Госпитализирован 51 пациент.



Накануне выписано 144 орловца (всего – 68 708), умерло 3 человека – 1 621 всего.





Артём Ежаков





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