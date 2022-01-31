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16:45, 31 января 2022 года Орловская прокуратура обязала глазуновских чиновников погасить долги по налоговым и страховым взносам Сумма задолженности приблизилась к полутора миллионам рублей.





Орловская прокуратура обязала глазуновских чиновников и районное муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие погасить возникшую задолженность по обязательным отчислениям. Так, в администрации не перевели 480 тысяч рублей страховых взносов в Фонды обязательного социального и медицинского страхования, а также в ПФР. МУЖКП допустило просрочку уплаты налогов в размере более 970 тысяч.



Сейчас все деньги переведены получателям. Ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, – заявили в прокуратуре.





Артём Ежаков





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