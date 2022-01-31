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15:33, 31 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Техника и люди - против непогоды. Задействованы все ресурсы.



- Орловские детские хирурги провели уникальную операцию.



- Гендер спорту не помеха. Как орловчанкам покоряются мужские виды спорта?



- Дополнительный вдох для орловских больниц. В больницу им. Боткина закупили кислородный концентратор.



- Коронавирус дал время на примирение. В ЗАГСах приостановили выдачу документов о разводе.



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