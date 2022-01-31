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15:47, 31 января 2022 года В Орловской области подготовлен порядок оформления электронного больничного Окончательно его могут принять уже на внеочередном заседании регионального оперштаба по COVID-19.





У жителей Орловской области вскоре может появиться возможность оформить лист нетрудоспособности без непосредственного визита к врачу, в электронном формате. Этот вопрос сегодня обсуждался на заседании губернатора Андрея Клычкова и главврачей региональных медучреждений.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мне кажется, то решение, которое департаментом уже подготовлено по упрощённому порядку выдачи больничных листов на основании ПЦР-теста, его нужно запускать в работу».

Глава региона анонсировал, что окончательное решение может быть принято на внеочередном заседании штаба по борьбе с коронавирусом.





Юлия Сабельникова





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