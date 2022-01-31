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16:14, 31 января 2022 года На 95-м году жизни скончался орловский ветеран Великой Отечественной войны Василий Онищук Об этом сообщили в правительстве Орловской области.





Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Василий Михайлович Онищук скончался на 95-м году жизни, – сообщили сегодня в областном правительстве.



Василий Онищук родился 23 февраля 1927 года в станице Тимашевская Краснодарского края. В шесть лет остался без родителей. В 1934 году был определен в военизированный детский дом, где наряду со школьными предметами изучал военное дело. В июне 1942-го бежал на фронт и уже в августе стал бойцом полковой разведки. В составе разведгруппы неоднократно ходил за линию фронта, брал «языка». В ходе одного из заданий уничтожил фашистского офицера и доставил командованию важные документы, за что получил свою первую боевую медаль. Затем служил в отделе военной контрразведки дивизии. Участвовал в обороне Сталинграда. В 1944 году был принят в Коммунистическую партию. День Победы встретил под Прагой. О своем боевом пути он рассказал в одном из циклов программы «Солдаты России».



После войны остался в рядах РККА. После увольнения в запас в звании полковника Василий Онищук перебрался на Орловщину. Здесь он работал в учебных заведениях, партийных органах, в отделе кинофикации. Многие годы отдал оборонно-массовой работе в системе ДОСААФ.



Находясь на заслуженном отдыхе, Василий Михайлович активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи, в работе по сохранению исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне.



Награждён орденом Славы, двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими.



Коллектив ГТРК «Орёл» выражает глубокие соболезнования родным и близким Василия Онищука.



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Артём Ежаков





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