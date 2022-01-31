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17:00, 31 января 2022 года В Орле стык ул. Ленина и одноимённой площади может навсегда остаться пешеходным Решение предстоит принять горожанам.





В Орле стык ул. Ленина и одноимённой площади, перекрытый для движения автомобилей в новогодний период, может навсегда остаться пешеходным. Сделать этот или противоположный выбор призвал мэр Юрий Парахин. Голосование объявлено в соцсетях градоначальника.

«Друзья, за время праздников ко мне неоднократно обращались с просьбой оставить пешеходной зону, связывающую площадь Ленина и улицу Ленина, на круглогодичной основе. Конечно, в этом случае ограждения мы заменим на эстетичные внесезонные малые архитектурные формы. Как вам идея? Прошу высказаться в опросе», – пишет Юрий Парахин.





Артём Ежаков





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