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17:31, 31 января 2022 года Народный фронт рассказал президенту, сколько в регионах России стоит ПЦР-тест на коронавирус Общественники опросили 22 тысячи человек, больше трети из которых сдавали тест платно. Среди них были и орловцы – цены, озвученные ими, активисты Народного фронта сочли не совсем адекватными. Поэтому они предложили снизить стоимость исследования, хотя бы на время пиковых показателей заболеваемости.





Сколько стоит информация о собственном здоровье? Казалось бы, в пандемию она должна быть бесплатной. Но это касается только тех, у кого есть явные симптомы инфекции. Речь - о коронавирусе. Тем же, кто по собственной воле идёт сдавать ПЦР тест, нужно подготовить немалую для нашего региона сумму. Владимир Филонов, руководитель исполкома народного фронта в Орловской области: «Если вначале ПЦР-тест стоил по 1000 – 1500 рублей, потом он дошёл в нашем регионе до 2500. В зависимости от срочности. Если 24 часа, то 1500. Если срочно, за 12 часов, - 2200. Это большая сумма, которая не сопоставима в нашем регионе никому». По сути, это цена обычного женского платья в интернет-магазине, пары кроссовок или средний чек из продуктового супермаркета. Орловцы, пусть и нехотя, но эти деньги готовы отдать за тест. При необходимости. Хотя далеко не все считают эту сумму обоснованной. Шансы на то, что ПЦР тест подешевеет, - есть. Благодаря Народному фронту. Общественники провели опрос среди россиян, а полученную информацию передали правительству страны и президенту - с предложением снизить цену хотя бы на время пика заболеваемости. Однако пока этого не произошло. Но сэкономить всё-таки можно - попав на скидки в диагностических центрах. Оксана Моисеева, медицинская сестра: «В связи с тем, что сейчас вспышка штамма «омикрон», и дети сейчас часто болеют, возросла потребность в тестировании. Очень большое количество людей приходит, много организаций обращается. Поэтому мы сейчас проведём спеццену». А ещё специалисты отмечают, что есть и такие центры, которые умудряются монетизировать панику среди населения. Речь о предложениях тест-систем, которые могут диагностировать именно штамм коронавируса. Хотя, по словам медиков, пациенту эта информация ни к чему. Методики лечения одинаковые у всех.





Антон Киселёв





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