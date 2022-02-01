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7:20, 1 февраля 2022 года В Ливнах к началу августа планируют благоустроить 10 дворовых и общественных территорий На работы предусмотрено свыше 33 миллионов рублей.







В Ливнах в 2022 году на благоустройство восьми дворовых и двух общественных территорий направят 33,2 миллиона рублей, – сообщает региональный информационный портал. В частности, в рамках проекта «Жилье и городская среда» продолжатся работы в парке Машиностроителей, а также на мемориальном комплексе на пл. Победы и аллее Героев. За исключением одного придомового участка, подрядчики найдены для всех объектов. Соглашения обязывают закончить ремонт к началу августа.





Артём Ежаков





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