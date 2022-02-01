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7:40, 1 февраля 2022 года На обновление орловских музеев направят федеральное финансирование Речь идёт о техоснащении и капремонте культурных учреждений.





В 2022 году в рамках проекта «Культура» стартовала программа обновления техоснащения муниципальных музеев. Это поможет купить новое оборудование и сделать экспозиции современнее. В 2022 – 2024 годах федеральные деньги будут выделяться и Орловщине. Первыми в списке стоят Дмитровский историко-этнографический музей и Болховский краеведческий музей. На двоих им выделят порядка 1,2 млн рублей.

Также в 2022-2023 годах предусмотрено финансирование капремонта Ливенского и Мценского краеведческих музеев, – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков





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