На обновление орловских музеев направят федеральное финансирование

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7:40, 1 февраля 2022 года
На обновление орловских музеев направят федеральное финансированиеРечь идёт о техоснащении и капремонте культурных учреждений.
В 2022 году в рамках проекта «Культура» стартовала программа обновления техоснащения муниципальных музеев. Это поможет купить новое оборудование и сделать экспозиции современнее. В 2022 – 2024 годах федеральные деньги будут выделяться и Орловщине. Первыми в списке стоят Дмитровский историко-этнографический музей и Болховский краеведческий музей. На двоих им выделят порядка 1,2 млн рублей.
Также в 2022-2023 годах предусмотрено финансирование капремонта Ливенского и Мценского краеведческих музеев, – сообщает
региональный информационный портал.
Артём Ежаков