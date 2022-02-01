Главная » Новости



8:00, 1 февраля 2022 года К 2024 году в Орловской области планируют полностью обновить местные парки лесопожарной техники Ход выполнения регионального проекта «Сохранение лесов» сегодня обсуждался на заседании областного правительства.





По 2024 год на работы по проекту выделят 20 миллионов рублей. К этому времени в области планируется полностью оснастить автономные учреждения лесного профиля лесопожарной техникой, а также продолжить работы по лесоразведению и лесовосстановлению, – передает региональный портал.





Артём Ежаков





Новости СМИ2