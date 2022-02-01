Орловская область получит свыше 23 миллионов рублей на увековеченье памяти павших солдат

За три ближайших года Орловская область должна получить свыше 23 миллионов рублей в рамках соглашения с Минобороны РФ по увековеченью памяти павших солдат. В минувшем году в регионе восстановлено 14 воинских захоронений, нанесено 645 имен погибших, установлено 14 мемориальных знаков, – заявили
в областном правительстве.
Особое внимание будет уделено Кривцовскому мемориалу. Сейчас в области готовятся к его реконструкции. До 10 апреля 2022 года предстоит определить границы комплекса и охранную зону вокруг, закрепив это на официальных бумагах. Подготовить и провести необходимые разрешительные работы поручено до 1 мая.