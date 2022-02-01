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9:00, 1 февраля 2022 года

Орловский суд приговорил сибиряка к четырем годам заключения за нападение на участкового

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.


Заводской районный суд приговорил уроженца республики Саха к четырем годам строгого режима за нападение на участкового. В августе прошлого года нетрезвый мужчина находился в квартире у сожительницы. Женщина требовала, чтобы он ушёл. Но так как мужчина добровольно не уходил, она подала заявление в полицию, чтобы его выселить. Прибывший участковый попросил мужчину предъявить документы, но в ответ получил удар кулаком в лицо.

На суде мужчина вину признал частично – допустил, что действительно мог ударить полицейского, но ничего не помнит из-за выпитого спиртного. Не в пользу подсудимого сыграло то, что это была не первая его проблема с законом.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Артём Ежаков


 
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