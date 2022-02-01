Заключенный орловской колонии значительно увеличил себе срок наркозависимостью

За два года до выхода он получил пять лет тюрьмы за попытку покупки «зелья» за решётку.

Урицкий районный суд вынес приговор по делу о покушении на незаконное приобретение крупного веса наркотика. Заключенный местной колонии в октябре прошлого года по припрятанному телефону связался с неизвестным и попросил доставить за решетку запрещенное вещество. Сотрудникам исправительного учреждения удалось пресечь передачу. «Зелье» спрятали в мясе.



За это преступление суд приговорил мужчину к пяти годам колонии. Путём сложения нового наказания и остатка неотбытого, окончательный вердикт составил семь лет.