Свыше 220 орловских семей смогут воспользоваться льготной ипотечной ставкой в 2022 году

На это выделено порядка 20 миллионов рублей.

Более 220 орловских семей смогут воспользоваться льготной ипотечной ставкой в этом году. Проект направлен на обеспечение доступным жильём семей со средним достатком. На это выделено порядка 20 миллионов рублей, – заявили в региональном правительстве.



За три минувших года сниженной ставкой по ипотеке воспользовались 708 орловских семей. В 2021-м её средний уровень не превышал 2%.