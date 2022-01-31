В Иверском храме Орла появился электронный звонарь

Съёмочная группа ГТРК «Орёл» пообщалась с разработчиками и узнала все секреты этого изобретения.

Между идей создания и первыми звонами электронного помощника прошло чуть больше двух лет. На помощь пришли орловские IT-специалисты. Изначально система включала несколько звонов, но со временем усовершенствовалась.

Как рассказал разработчик Максим Силютин, система представлена в виде основного контролера и лебёдок, которые при помощи тросов приводят в действия колокола. Запускается «электронный звонарь» с приложения на смартфоне. Во время перебоев с электричеством система не пострадает - автономный аккумулятор позволит работать безотказно.

Как пояснили в храме, звать на службу прихожан техническое чудо будет лишь в случае болезни или отпуска звонаря.

Протоиерей Василий Иванов, благочинный центрального округа г.Орла: «Живой человек вкладывает душу, и в храм мы людей созываем не для того, чтобы формальные вещи делать. Мы в храм созываем людей, чтобы единым сердцем молиться Богу».

По словам разработчиков, в будущем система «электронный звонарь» появится и на колокольне Богоявленского храма Орла. Работы в этом направлении уже начались.