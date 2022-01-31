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18:30, 31 января 2022 года Орловские поликлиники получат кураторов из депздрава Также расширятся возможности записи на приём, механизмы выдачи лекарств и больничных.







Орловские поликлиники будут курировать прикреплённые чиновники областного департамента здравоохранения. Об этом заявил сегодня губернатор Андрей Клычков. Совместно с главврачами они будут ежедневно мониторить положение дел по кадрам, потребность в лекарствах и оборудовании. «Также расширим возможность записи на прием (позже на сайте депздрава будет все указано), выдачи лекарств и больничных по электронной почте медучреждения. Отмечу, что теперь при наличии ПЦР-теста можно получить больничный в дистанционном формате. Важно добавить, что всем работающим членам семьи как контактным с больным будет открыт больничный на 7 дней. Если у них в течение 7 дней не проявились симптомы ОРВИ, то больничный закроют дистанционно. Постараемся оперативно проработать вопрос выдачи больничных без посещения врача и ПЦР-теста», – заявил Клычков.





Артём Ежаков





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