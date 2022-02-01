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21:20, 31 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Орловской области подготовлен порядок оформления электронного больничного. Окончательное решение могут принять на внеочередном заседании регштаба по COVID-19.



- Орловская больница им. Боткина получила новый кислородный концентратор. Новое оборудование способно производить 1 000 литров кислорода в минуту.



- Народный фронт рассказал президенту о стоимости ПЦР-теста на коронавирус. Активисты предложили снизить цены.



- Борьба со снегом продолжается. Глава региона призвал ответственных за уборку обратить внимание на расчистку дворов, проездов, тротуаров и остановок общественного транспорта.



- Мир новогодних волшебников в нашем городе. Расскажем о женщине, которая может загадать больше всех новогодних желаний.

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