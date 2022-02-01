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21:35, 31 января 2022 года
Андрей Клычков отметил определённый эффект после введения карантина в школах ОрлаПо информации главы региона, количество заболевших детей снизилось.
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в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил определённый эффект после введения карантина в школах Орла.
Андрей Клычков: «У нас снизилось количество обращений детей, потому что дети не гуляют, хотя и есть нарекания по переводу на дистант. Есть предложение о переносе каникул, но пока его департамент образования обсуждает с министерством. В ближайшие дни будем какое-то решение принимать».
Глава региона напомнил, что решение о карантине принимают главы муниципальных образований, учитывая рекомендации Роспотребнадзора.
В данный момент в регионе COVID-19 болеют 1 296 детей.
Орловское Информбюро