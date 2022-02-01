вторник 1.02.2022 02:16:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

21:35, 31 января 2022 года

Андрей Клычков отметил определённый эффект после введения карантина в школах Орла

По информации главы региона, количество заболевших детей снизилось.


Сегодня во время прямого эфира в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил определённый эффект после введения карантина в школах Орла.
 
Андрей Клычков: «У нас снизилось количество обращений детей, потому что дети не гуляют, хотя и есть нарекания по переводу на дистант. Есть предложение о переносе каникул, но пока его департамент образования обсуждает с министерством. В ближайшие дни будем какое-то решение принимать».

Глава региона напомнил, что решение о карантине принимают главы муниципальных образований, учитывая рекомендации Роспотребнадзора.

В данный момент в регионе COVID-19 болеют 1 296 детей.



Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.