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21:47, 31 января 2022 года

Орёл борется со снегопадами в условиях высокой заболеваемости сотрудников «Спецавтобазы»

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира Instagram.


Сегодня во время прямого эфира в соцсетях губернатору Андрею Клычкову вновь задавали вопросы по уборке городских дорог и территорий от снега.
 
Глава области сообщил, что большое количество работников «Спецавтобазы» находятся на больничном.
 
«Работа идёт, но есть такая проблема – примитивная, но она есть – заболело 20% водителей и работников», – заявил Клычков.
 
Только на прошлой неделе на «Спецавтобазе» на больничном находились 10 водителей из 45.



Артём Ежаков


 
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