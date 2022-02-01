Орёл борется со снегопадами в условиях высокой заболеваемости сотрудников «Спецавтобазы»

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира Instagram.

Сегодня во время прямого эфира в соцсетях губернатору Андрею Клычкову вновь задавали вопросы по уборке городских дорог и территорий от снега.



Глава области сообщил, что большое количество работников «Спецавтобазы» находятся на больничном.



«Работа идёт, но есть такая проблема – примитивная, но она есть – заболело 20% водителей и работников», – заявил Клычков.

Только на прошлой неделе на «Спецавтобазе» на больничном находились 10 водителей из 45.