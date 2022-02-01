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21:47, 31 января 2022 года
Орёл борется со снегопадами в условиях высокой заболеваемости сотрудников «Спецавтобазы»Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира Instagram.
Сегодня во время прямого эфира в соцсетях губернатору Андрею Клычкову вновь задавали вопросы по уборке городских дорог и территорий от снега.
Глава области сообщил, что большое количество работников «Спецавтобазы» находятся на больничном.
«Работа идёт, но есть такая проблема – примитивная, но она есть – заболело 20% водителей и работников», – заявил Клычков.
Только на прошлой неделе на «Спецавтобазе» на больничном находились 10 водителей из 45.
Артём Ежаков