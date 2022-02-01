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10:05, 1 февраля 2022 года

В Орле передано в суд дело троих организаторов орловской ячейки секты «Свидетели Иеговы»*

Им грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.


В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении троих организаторов местной ячейки секты «Свидетели Иеговы»*. Им вменяют организацию деятельности экстремистской организации, – сообщает сайт областного СУ СК. Обвиняемым грозит от 6 до 10 лет тюрьмы. Материалы делопроизводства и государственное обвинение переданы в суд для фактического рассмотрения.

Следствие считает, что обвиняемые непосредственно руководили орловским филиалом секты, проводили в регионе созывы собраний и советы старейшин, в которых лично участвовали, а также распространяли экстремистскую литературу, управляли финансовыми делами запрещённой организации и склоняли к вступлению в секту и участию в её незаконных действиях жителей региона.

Параллельно продолжается расследование в отношении четверых активных участников секты.

* Организация «Свидетели Иеговы» признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда 20 апреля 2017 года



Артём Ежаков


 
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