Главная » Новости



10:05, 1 февраля 2022 года В Орле передано в суд дело троих организаторов орловской ячейки секты «Свидетели Иеговы»* Им грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.





В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении троих организаторов местной ячейки секты «Свидетели Иеговы»*. Им вменяют организацию деятельности экстремистской организации, – сообщает сайт областного СУ СК. Обвиняемым грозит от 6 до 10 лет тюрьмы. Материалы делопроизводства и государственное обвинение переданы в суд для фактического рассмотрения.



Следствие считает, что обвиняемые непосредственно руководили орловским филиалом секты, проводили в регионе созывы собраний и советы старейшин, в которых лично участвовали, а также распространяли экстремистскую литературу, управляли финансовыми делами запрещённой организации и склоняли к вступлению в секту и участию в её незаконных действиях жителей региона.



Параллельно продолжается расследование в отношении четверых активных участников секты.



* Организация «Свидетели Иеговы» признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда 20 апреля 2017 года







Артём Ежаков





Новости СМИ2