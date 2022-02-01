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10:45, 1 февраля 2022 года

У орловских следователей возникли вопросы к закупкам квартир для сирот

В ходе доследственной проверки будет изучена работа профильного управления мэрии Орла.


СУ СК России по Орловской области объявил о начале проведения доследственной проверки по факту получения данных о возможных нарушениях, проявленных при проведении торгов на закупку квартир для сирот. Ранее об этом стало известно региональному УФАС.

Следствием будет изучена работа профильного управления мэрии Орла в 2021 году. Объектом проверки станут несостоявшиеся конкурсы на приобретение жилья, ставшие таковыми из-за отсутствия заявок. Причиной этого могло стать возможное значительное укрупнение лотов, из-за чего некоторые заинтересованные организации не могли принять участие в торгах, так как не имели возможности предоставить больше жилплощади.

В ходе проверки будет изучена работа ответственных чиновников мэрии Орла. На основании полученных материалов будет принято соответствующее процессуальное решение.


Артём Ежаков


 
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