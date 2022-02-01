Главная » Новости



11:15, 1 февраля 2022 года Орловцы массово предлагают помощь в период подъема заболеваемости COVID-19 Жители региона готовы стать водителями, развозя людей и лекарства, приносить медикам обеды и проводить консультации по телефону.





Жители Орловской области массово предлагают помощь в период подъема заболеваемости COVID-19. Многочисленные сообщения от граждан приходят губернатору Андрею Клычкову в Instagram. Орловцы готовы стать водителями, развозя людей и лекарства, приносить медикам обеды и проводить консультации по телефону. «Горжусь такими жителями региона, спасибо», – заявил Клычков.



Тех, кто хотел бы оказать посильную помощь и поучаствовать в волонтёрской деятельности, губернатор призвал в личные сообщения в Instagram для обсуждения.





Артём Ежаков





Новости СМИ2