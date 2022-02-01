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11:43, 1 февраля 2022 года

Работы по обустройству парка в Глазуновке будут продолжены

Подробности в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказал глава Глазуновского района Сергей Шамрин.


Парки и скверы остаются любимым местом прогулок жителей региона. В прошлом году в рамках национального проекта на реконструкцию глазуновского парка было потрачено больше 1,5 миллиона рублей. Как рассказал глава Глазуновского района Сергей Шамрин, благоустройство будет продолжено – дорожки выложат тротуарной плиткой, установят лавочки и освещение. Кстати, в парке по выходным и праздничным дням уже работает световой экран и звучит музыка, приглашая жителей насладиться прогулкой.

Продолжат также ремонтировать дворовые территории, дороги и тротуары. Одна из главных задач – обновление водопроводной сети.

По словам Шамрина, на вторую очередь реконструкции парка потратят 1 миллион 800 тысяч рублей, на дворовые территории заложено 2,5 миллиона рублей, на дороги и тротуары - более 7,5 миллионов рублей.


Юлия Опанасюк


 
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