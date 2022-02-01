|
|
|Главная » Новости
12:00, 1 февраля 2022 года
В Орле начался демонтаж новогодних украшенийВсю праздничную «мишуру» с городских улиц снимут до 10 февраля.
В Орле начался демонтаж новогодних украшений. Об этом заявил градоначальник Юрий Парахин. Сегодня разбирают елки на площадях Маршала Жукова и Мира, убирают световые фонтаны с ул. Брестской и бульвара Победы, арт-объекты из Городского парка и гирлянду, которая тянется от ёлки, установленной на Ленинском мосту.
Закончить работы планируют до 10 февраля. Последней от новогодней «мишуры» избавится площадь Ленина.
Артём Ежаков