Главная » Новости



12:00, 1 февраля 2022 года В Орле начался демонтаж новогодних украшений Всю праздничную «мишуру» с городских улиц снимут до 10 февраля.





В Орле начался демонтаж новогодних украшений. Об этом заявил градоначальник Юрий Парахин. Сегодня разбирают елки на площадях Маршала Жукова и Мира, убирают световые фонтаны с ул. Брестской и бульвара Победы, арт-объекты из Городского парка и гирлянду, которая тянется от ёлки, установленной на Ленинском мосту.



Закончить работы планируют до 10 февраля. Последней от новогодней «мишуры» избавится площадь Ленина.





Артём Ежаков





Новости СМИ2