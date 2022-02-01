За минувшую неделю в Орловской области ОРВИ заболело почти 11,9 тыс. человек

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12:35, 1 февраля 2022 года
За минувшую неделю в Орловской области ОРВИ заболело почти 11,9 тыс. человекУвеличение по сравнению с позапрошлой семидневкой 65,8%. Эпидпороги по-прежнему превышены.
В Орловской области на минувшей неделе снова были превышены эпидпороги заболеваемости ОРВИ, – заявили в региональном Роспотребнадзоре. С 24 по 30 января было зарегистрировано свыше 11,8 тыс. этих диагнозов, чуть больше трети из которых ставились детям в возрасте до 14 лет.
Темп прироста заражения гриппом и ОРВИ составил 65,8%. Эпидпороги по-прежнему превышены – на 77,4% по области и на 51,6% по Орлу.
При обследовании больных с клиникой ОРВИ выявляются возбудители COVID-19, РС-вирусы, бокавирусы и вирусы гриппа.
Артём Ежаков