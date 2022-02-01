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12:17, 1 февраля 2022 года В поликлинике железнодорожной больницы Орла продолжает работу пункт вакцинации В пункте можно сделать вакцинацию и ревакцинацию.





В поликлинике железнодорожной больницы продолжает работу пункт вакцинации. Как сообщил и.о. главного врача ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орёл Сергей Власов, количество желающих ревакцинироваться в пять раз превышает количество тех, кто вакцинируется впервые.





Юлия Сабельникова





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