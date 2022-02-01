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14:00, 1 февраля 2022 года 555 орловцев накануне заболели COVID-19 В больницы госпитализированы 224 человека. Один пациент скончался.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 1 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 555 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 78 316). Госпитализированы 224 пациента.



Накануне выписано 197 орловцев (всего – 68 905), умер 1 человек – 1 622 всего.





Артём Ежаков





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