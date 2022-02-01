вторник 1.02.2022 18:24:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

14:45, 1 февраля 2022 года

Глава орловского департамента соцзащиты напомнила о льготах по оплате капремонта жилья

Ирина Гаврилина рассказала о том, кому положен сниженный размер взноса.


Глава департамента соцзащиты Орловской области Ирина Гаврилина напомнила о категории граждан, которым полагается льгота по оплате капремонта жилья. Её слова приводит региональный информационный портал.

Сниженный размер взноса предусмотрен следующим категориям граждан: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и дети-инвалиды, граждане, имеющие звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Орловской области», труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, многодетные семьи.

Одиноко проживающим неработающим собственникам жилья, а также в случае, если они проживают совместно с гражданами пенсионного возраста или неработающими инвалидами I и II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70-ти лет компенсация предоставлялся в размере 50%, 80-ти лет − в размере 100%.

Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50% указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц. Семьям с детьми-инвалидами компенсация за капитальный ремонт выплачивается на всех членов семьи. Стоит обратить внимание, что расчет производится из регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, для одиноко проживающих это 33 квадратных метра, если семья состоит из двух человек на 23 квадратных метра, на 3-х – 18 квадратных метров, на 4-х и более – 15 квадратных метров.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.