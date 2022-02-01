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14:45, 1 февраля 2022 года Глава орловского департамента соцзащиты напомнила о льготах по оплате капремонта жилья Ирина Гаврилина рассказала о том, кому положен сниженный размер взноса.





Глава департамента соцзащиты Орловской области Ирина Гаврилина напомнила о категории граждан, которым полагается льгота по оплате капремонта жилья. Её слова приводит региональный информационный портал.



Сниженный размер взноса предусмотрен следующим категориям граждан: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и дети-инвалиды, граждане, имеющие звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Орловской области», труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, многодетные семьи.



Одиноко проживающим неработающим собственникам жилья, а также в случае, если они проживают совместно с гражданами пенсионного возраста или неработающими инвалидами I и II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70-ти лет компенсация предоставлялся в размере 50%, 80-ти лет − в размере 100%.



Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50% указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц. Семьям с детьми-инвалидами компенсация за капитальный ремонт выплачивается на всех членов семьи. Стоит обратить внимание, что расчет производится из регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, для одиноко проживающих это 33 квадратных метра, если семья состоит из двух человек на 23 квадратных метра, на 3-х – 18 квадратных метров, на 4-х и более – 15 квадратных метров.





Артём Ежаков





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