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13:44, 1 февраля 2022 года Болхов принимает участие во Всероссийском конкурсе Ростуризма К разработке туристического кода города подключились трудовые коллективы, общественные организации и образовательные учреждения. Что предлагают болховчане для реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», узнала Татьяна Тимохина.





То, что древней Болхов - город храмов, не секрет. Однако туристам и паломникам ещё многое можно рассказать о его истории. Для наглядности решено было реконструировать старинную крепость и наполнить её предметами старины. Болховская крепость была построена в 16 веке по указу Ивана Грозного как оборона от нападения хана Девлет Гирея.



Воссоздать старинный интерьер крепости готовы студенты педагогического колледжа. Им в помощь – материалы местного краеведческого музея.



По проекту в крепости будет дом воеводы, крестьянская изба, игровой городок и ремесленные мастерские. В мастерских желающие смогут научиться плести из бисера, лепить из глины, мастерить обрядовых кукол.



А ещё студенты предлагают на старинные здания установить таблички с исторической справкой и старыми фотографиями. Кстати, здание педколледжа располагается в доме помещика и мецената Николая Джакели, который в своё время много сделал для просвещения горожан, построил мост и открыл публичную библиотеку.



А на здании торговых рядов можно изложить историю ночлега Тургенева и Фета. Гостиница, где им позволили поселиться в номере вместе с собакой Бубулькой, была в этом здании.



Немало идей есть и у студентов техникума агробизнеса и сервиса. Одна из них - проект остановок общественного транспорта в историческом стиле, другая – касается болховской чайной, где гостей накормят не только традиционными котелками и купеческой гречневой кашей, но и современными блюдами с местным колоритом. Будущие кулинары уже разработали меню, где и роллы из блинов со сливочным кремом и фруктами, и пирожные. Всё - из гречневой муки, ведь эту крупу здесь выращивают испокон веков.



Предлагается также создать литературный маршрут. Уроженцами Болхова были Алексей Апухтин и Евгений Соколов, проездом бывал и Пушкин - ехал к своим друзьям Плещеевым, а в Спасо-Преображенском соборе захоронен пращур великого поэта.



Свои проекты болховчане направят в администрацию города. Самые лучшие идеи по созданию турмаршрутов, экотроп и фотозон будут использованы в реконструкции - если в конкурсе Ростуризма удастся победить.





Татьяна Тимохина





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