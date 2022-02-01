вторник 1.02.2022 18:24:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

16:45, 1 февраля 2022 года

Сотрудники орловских стационарных соцучреждений продолжают получать «ковидные» выплаты

Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказала глава департамента соцзащиты Ирина Гаврилина.


В этом году сотрудники орловских стационарных соцучреждений продолжают получать «ковидные» выплаты. Так, в случае невыявления в подобных учреждениях COVID-19 врачи получают 40 тыс. рублей, в случае подтверждения случаев заражения – 60 тыс. Среднему медперсоналу доплачивают 25 тыс. и 35 тыс., младшему – 15 тыс. и 20 тыс. соответственно.

Аналогичные выплаты получают подведомственные педагоги и административно-управленческий персонал. В этом случае доплаты составят 25 тыс. и 35 тыс. рублей. Техперсоналу положено 10 тыс. и 15 тыс.

Напомним, что в закрытых режимах стационарные учреждения соцобслуживания останутся минимум до 20 февраля.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.