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16:45, 1 февраля 2022 года Сотрудники орловских стационарных соцучреждений продолжают получать «ковидные» выплаты Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказала глава департамента соцзащиты Ирина Гаврилина.





В этом году сотрудники орловских стационарных соцучреждений продолжают получать «ковидные» выплаты. Так, в случае невыявления в подобных учреждениях COVID-19 врачи получают 40 тыс. рублей, в случае подтверждения случаев заражения – 60 тыс. Среднему медперсоналу доплачивают 25 тыс. и 35 тыс., младшему – 15 тыс. и 20 тыс. соответственно.



Аналогичные выплаты получают подведомственные педагоги и административно-управленческий персонал. В этом случае доплаты составят 25 тыс. и 35 тыс. рублей. Техперсоналу положено 10 тыс. и 15 тыс.



Напомним, что в закрытых режимах стационарные учреждения соцобслуживания останутся минимум до 20 февраля.





Артём Ежаков





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