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16:00, 1 февраля 2022 года Первые торги по двум орловским переправам не состоялись Никто из подрядчиков не заинтересовался возможностью отремонтировать Красный и Тургеневский мосты.





Желающих отремонтировать Красный и Тургеневский мосты не нашлось. Ни одна из подрядных организаций не подала заявки на участие в конкурсах. Это следует из информации на сайте Госзакупок. Теперь для переправ будут организованы новые конкурсы.



Заявки по другому мосту – через реку Сосну в Ливенском районе – пока принимаются. Подать их можно до 4 февраля.





Артём Ежаков





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