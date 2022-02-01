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15:20, 1 февраля 2022 года

Сегодня на телеканале "Россия 24" смотрите документальный фильм «Колпачки. Убитая деревня»

Фильм Игоря Свеженцева посвящён событиям, случившимся в годы Великой Отечественной войны в Урицком районе Орловской области.


В феврале 1942 года карательный отряд фашистов стер с лица земли деревню, расположенную в 15 километрах от Нарышкино. Колпачки повторили судьбу белорусской Хатыни. Гитлеровцы уничтожили все дома и расправились с местным населением. Деревня исчезла с лица земли. 
 
Память о трагедии увековечили впервые в 1990 году, когда на собранные орловцами средства был сооружен мемориальный комплекс «Убитая деревня».
 
Год назад ГТРК «Орёл» организовала съёмки фильма о трагедии в Колпачках. События 80-летней давности были реконструированы. Фильм Игоря Свеженцева расскажет о том, как две молодые жительницы деревни были казнены за связь с партизанами, как погибли в тяжёлом бою с немцами и мужчины. 
 
Воссоздать события помогли реконструкторы из Орла и Мценска. А роли жителей деревни исполнили студенты Орловского института культуры. Узнать подробнее об этой трагедии теперь сможете и вы.

Документальный фильм «Колпачки. Убитая деревня» смотрите на телеканале "Россия 24" 1 февраля в 21:10 и 2 февраля в 17:40.

На телеканале «Россия» фильм выйдет в эфир 3 февраля в 9:35.



Орловское Информбюро


 
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