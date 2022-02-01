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15:55, 1 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сотрудники Россельхознадзора проверяют условия хранения собранного урожая. Результаты радуют не везде



- Болхов принимает участие во Всероссийском конкурсе Ростуризма. К разработке туристического кода города подключились трудовые коллективы, общественные организации и образовательные учреждения.



- Как запустить колокола со смартфона? В Иверском храме знают ответ. На службу прихожан созывает электронный звонарь.



- А также в выпуске: статистика ДТП; уборка снега; голосование за Тургеневский дуб.



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