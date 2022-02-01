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Главная » Новости

17:30, 1 февраля 2022 года

В орловских МФЦ продлили график работы

Районные отделы МФЦ теперь будут обслуживать посетителей на два часа дольше.


В районных отделах МФЦ по Орловской области на два часа увеличили время работы. Об этом сообщает Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Орловской области.


1.Отдел МФЦ Болховского района 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 37    
Понедельник
11:00 - 20:00
Вторник-суббота
08:00 - 17:00

2.Отдел МФЦ Верховского района 303720, Орловская область, пгт. Верховье, ул. Советская, д. 75    
Понедельник-пятница
08:00 - 17:00

3.Отдел МФЦ Глазуновского района 303340, Орловская область, п. Глазуновка, ул. Ленина, д. 130    
Понедельник-пятница
08:30 - 17:30

4.Отдел МФЦ Дмитровского района 303240, Орловская область, г. Дмитровск, ул. Советская, д. 84    
Понедельник-пятница
08:00 - 17:00

5.Отдел МФЦ Должанского района 303760, Орловская область, пгт. Долгое, ул. Кирова, д. 15    
Понедельник-пятница
08:00 - 17:00

6.Отдел МФЦ Залегощенского района 303560, Орловская область, пгт. Залегощь, ул. М. Горького, д. 24    
Понедельник-пятница
08:00 - 17:00

7.Отдел МФЦ Знаменского района 303100, Орловская область, с. Знаменское, ул. Ленина, д. 52    
Понедельник-пятница
09:00 - 17:00

8.Отдел МФЦ Колпнянского района 303410, Орловская область, п. Колпна, ул. Советская, д. 3    
Понедельник-пятница
08:00 - 17:00

9.Отдел МФЦ Корсаковского района 303580, Орловская область, с. Корсаково, ул. Пролетарская, д. 63    
Понедельник-пятница
09:00 - 17:00

10.Отдел МФЦ Краснозоренского района 303650, Орловская область, п. Красная Заря, ул. Гагарина, д. 42    
Понедельник-пятница
09:00 - 17:00

11.Отдел МФЦ Кромского района 303200, Орловская область, пгт. Кромы, ул. 25 Октября, д. 52    
Понедельник
11:00 - 20:00
Вторник-суббота
08:00 - 17:00

12.Отдел МФЦ Малоархангельского района 303370, Орловская область, г. Малоархангельск, ул. Калинина, д. 15а    
Понедельник-пятница
09:00 - 18:00

13.Отдел МФЦ Новодеревеньковского района 303620, Орловская область, п. Хомутово, ул. Кооперативная, д. 75 а    
Понедельник-пятница
08:00 - 17:00

14.Отдел МФЦ Новосильского района 303500, Орловская область, г. Новосиль, ул. Свободы, д. 11    
Понедельник-пятница
08:00 - 17:00

15.Отдел МФЦ Покровского района 303170, Орловская область, пгт. Покровское, пер. Больничный, д. 1    
Понедельник-пятница
08:00 - 17:00

16.Отдел МФЦ Свердловского района 303320, Орловская область, п. Змиёвка, ул. Ленина, д. 46    
Понедельник-пятница
08:00 - 17:00

17.Отдел МФЦ Сосковского района 303980, Орловская область, с. Сосково, ул. Ленина, д. 10, лит. А    
Понедельник-пятница
09:00 - 17:00

18.Отдел МФЦ Троснянского района 303450, Орловская область, с. Тросна, ул. Новомосковская, д. 5    
Понедельник-пятница
09:00 - 17:00

19.Отдел МФЦ Урицкого района 303900, Орловская область, п. Нарышкино, ул. Ленина, д. 159    
Понедельник
11:00 - 20:00
Вторник-суббота
08:00 - 17:00

20. Отдел МФЦ Хотынецкого района 303930, Орловская область, п. Хотынец, ул. Ленина, д. 18    
Понедельник-пятница
09:00 - 18:00

21. Отдел МФЦ Шаблыкинского района 303260, Орловская область, п. Шаблыкино, ул. Ленина, д. 7    
Понедельник-пятница
08:00 - 17:00



Артём Ежаков


 
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