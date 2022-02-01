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16:16, 1 февраля 2022 года

«Красная зона»-2022

Репортаж корреспондента ГТРК «Орёл» Всеволода Трифонова из ковидного госпиталя.


«Дельта» или «омикрон» - сегодня уже нет никакой разницы для тех, кто работает в орловской больнице имени Семашко, выполняющей функции регионального ковидного госпиталя. За два года пандемии уже выработанная система лечения пациентов, осторожные шаги превратились в алгоритмы действий. Привычной стала и система безопасности врачей, работающих в красной зоне: защитный комбинезон, очки, респиратор, длинные перчатки, высокие бахилы. Придумали даже, как быть всё время на связи – если в первый год пандемии коронавируса телефон в красной зоне был под запретом, теперь – используют чехол для подводного плавания, его легко продезинфицировать.

Что представляет собой «красная зона» сейчас? На этот вопрос ответил главврач медучреждения.
Игорь Дробязгин, главный врач больницы им. Н. А. Семашко: «Это большое количество тяжёлых больных, потому что по маршрутизации к нам приходят самые больные пациенты, у которых сатурация ниже 90 процентов и имеется сопутствующая патология: инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, хирургия, травматология, нейрохирургия. То есть, если имеется ковид у данных больных, они находятся в нашем лечебном учреждении».



Всеволод Трифонов


 
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