Главная » Новости



16:34, 1 февраля 2022 года Экс-глава филиала Орловского агротехникума обвиняется в ряде должностных преступлений Ей инкриминируют служебный подлог и присвоение вверенного имущества.





В Орле возбуждены уголовные дела в отношении экс-главы филиала № 2 БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса», – сообщили в областном СУ СК. Ей вменяют служебный подлог и присвоение вверенного имущества. Производство открыто на основании материалов УМВД.



Следствие считает, что почти полтора года подозреваемая предоставляла в бухгалтерию учебного заведения табели учета рабочего времени фактически уже уволенного работника, получала за него деньги и возвращала в бухгалтерию платежные ведомости с его поддельными подписями. Ущерб составил свыше 94 тысяч рублей.





Артём Ежаков





Новости СМИ2