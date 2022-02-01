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18:25, 1 февраля 2022 года

Заболевшим орловцам помогут операторы системы «122»

Операторы горячей линии запишут на приём к врачу, вызовут бригаду скорой помощи или даже оформят больничный. Подробнее о работе колл-центра расскажет корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.


В Орловской области ежедневно растёт количество инфицированных коронавирусом. Очереди в поликлиники начинаются на улице. Съёмочная группа ГТРК «Орёл» пообщалась с ожидающими приёма орловцами и врачами больницы имени Боткина.
 
Наталья Рыжова, жительница г. Орла: «Я привела сюда дочь, которая болеет. Но стоять здесь даже здоровому очень тяжело - потому что холодно, ветер, зима».
 
Нагрузка на систему здравоохранения сейчас - колоссальная. Врачи в поликлиниках работают до поздней ночи, без выходных. Среди самих медиков много заболевших. На амбулаторное звено брошены все силы: помогают волонтёры, неравнодушные орловцы и студенты-медики. 
 
Александр Кондратьев, заместитель главного врача больницы им. С.П. Боткина по взрослой поликлинике: «Количество больных выросло за эту неделю в полтора раза, а может даже и больше, а если сравнивать с предыдущим неделями, то рост в несколько раз. Соответственно, нами принимаются все меры, которые возможно принять».
 
По словам медиков, в большинстве случаев «омикрон» пациенты переносят легче, чем другие штаммы коронавирусной инфекции - можно лечиться дома. Людей в больницах всё меньше, в поликлиниках - всё больше (туда по-старинке идут за рецептом на лекарства или больничным). 
 
Станислав Шувалов, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Мы усиливаем врачей на первичном приеме, чтобы в поликлиниках их было достаточное количество, чтобы очереди не скапливались в таком числе, как сейчас».
 
Кстати, теперь, имея на руках положительный тест на ковид, можно получить больничный онлайн. В этом поможет система «122». Ответят операторы и на другие ковид-вопросы. Горячая линия работает круглосуточно. Принимают около тысячи звонков в день. Время ожидания - до двух минут. 
 
Елена Мерзликина, оператор колл-центра: «Мы врачей вызываем на дом, запись на приём к врачам осуществляем, на вакцинацию и ревакцинацию записываем».
 
Также операторы колл-центра могут записать на ПЦР-тестирование, отправить к пациентам волонтёров с лекарствами от коронавируса или вызвать скорую помощь. 
 
В небольшом колл-центре работают 6 человек, остальные трудятся удалённо. Всего в системе «122» - 32 оператора. В ближайшее время их количество планируют увеличить до 50.
 
Выделив всего минуту перерыва на интервью, Анастасия Локтионова говорит: в её работе главное иметь супер-способность - разговаривать весь рабочий день. А ещё иногда нужно быть немного психологом.
 
Анастасия Локтионова, оператор колл-центра: «Мы стараемся людей успокоить, оказать не только техническую помощь, но и психологически поддержать людей».
 
Непросто сейчас всем - и медикам, и пациентам. Поэтому врачи советуют запастись терпением и витаминами - с ними иммунитет станет крепче, а значит вирусу будет сложнее атаковать организм.



Юлия Сабельникова


 
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