Дважды ушёл, на третий раз попался

|
|Главная » Новости
18:45, 1 февраля 2022 года
Дважды ушёл, на третий раз попалсяРосгвардия задержала орловца, регулярно похищавшего товары в магазине.
Сотрудники вневедомственной охраны пресекли очередное хищение товаров в сетевом супермаркете, расположенном на улице Металлургов в Северном районе Орла.
Работники торгового заведения пояснили, что два дня подряд молодому мужчине удавалось незаметно покидать супермаркет с товарами на общую сумму порядка восьми тысяч рублей. Злоумышленника установили, просмотрев записи с камер видеонаблюдения. Когда гражданин вновь появился в торговом зале, администратор магазина сразу же нажала тревожную кнопку, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Орловской области.
Задержанным оказался 32-летний местный житель. Росгвардейцы передали предполагаемого правонарушителя представителям регионального УМВД для проведения разбирательства.
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области
Орловское Информбюро