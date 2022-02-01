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18:45, 1 февраля 2022 года Дважды ушёл, на третий раз попался Росгвардия задержала орловца, регулярно похищавшего товары в магазине.





Сотрудники вневедомственной охраны пресекли очередное хищение товаров в сетевом супермаркете, расположенном на улице Металлургов в Северном районе Орла. Работники торгового заведения пояснили, что два дня подряд молодому мужчине удавалось незаметно покидать супермаркет с товарами на общую сумму порядка восьми тысяч рублей. Злоумышленника установили, просмотрев записи с камер видеонаблюдения. Когда гражданин вновь появился в торговом зале, администратор магазина сразу же нажала тревожную кнопку, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Орловской области. Задержанным оказался 32-летний местный житель. Росгвардейцы передали предполагаемого правонарушителя представителям регионального УМВД для проведения разбирательства.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области





Орловское Информбюро





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