Житель Болхова проведёт несколько лет в колонии за угрозы судебному приставу

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6:45, 2 февраля 2022 года
Житель Болхова проведёт несколько лет в колонии за угрозы судебному приставуМужчина вышел встречать исполнителей с ножом в руках.
Болховский районный суд назначил местному жителю наказание в виде трёх лет и четырёх месяцев заключения в колонии строгого режима за угрозы в адрес судебного пристава, находившегося при исполнении своих служебных обязанностей, – сообщает сайт областного УФССП.
43-летний осуждённый сам, судя по всему, должником не был, но находился в его квартире в момент визита приставов. Желая помешать им работать, он начал угрожать исполнителям, в том числе ножом.
Артём Ежаков