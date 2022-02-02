Орловец воспользовался беспечностью знакомого и похитил 20 тысяч рублей с его карты

Мужчине грозит до 6 лет заключения.

В Свердловском районе Орловской области полицейскими раскрыта кража 20 тысяч рублей с банковской карты местного жителя, – сообщили в региональном УМВД. Как оказалось, забытое платёжное средство нашёл знакомый потерпевшего и обналичил деньги. Мужчина неоднократно видел, как друг снимал деньги с карты, поэтому успел запомнить пароль.



Суда фигурант будет дожидаться под подпиской о невыезде. В качестве одной из возможных мер наказания ему грозит до 6 лет заключения.