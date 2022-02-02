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8:20, 2 февраля 2022 года

Ирина Гаврилина напомнила орловцам о праве на субсидию по оплате жилья и ЖКУ

Также глава областного департамента соцзащиты снова рассказала о том, какие функции перешли от них к Пенсионному фонду.


Глава департамента соцзащиты Орловской области Ирина Гаврилина напомнила жителям региона о праве на субсидию по оплате жилья и ЖКХ.

Воспользоваться им могут собственники жилых помещений, граждане, которые снимают жильё у государства, наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и члены жилищного кооператива. Условие – расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляют от 15 до 20%. Также не должно быть судебной задолженности по оплате ЖКУ, которая образовалась за период не более чем три последних года, – приводит слова Гаврилиной сайт областного правительства.
 
Также Гаврилина напомнила, что с нового года её департамент передал некоторые виды выплат, которые ранее отдельные категории граждан получали через органы соцзащиты. К ним относят: неработающих граждан, имеющих детей до полутора лет, граждан, подвергшихся воздействию радиации, военнослужащих и членов их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется в ПФР, инвалидов и детей-инвалидов, имеющих транспортное средство по медицинским показаниям.



Артём Ежаков


 
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