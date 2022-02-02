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8:40, 2 февраля 2022 года В прошлом году в Орловской области отремонтировали 63 крыши многоквартирных домов Потребность в досрочном капитальном ремонте кровель остаётся крайне высокой.





В 2021 году в Орловской области было отремонтировано 63 крыши многоквартирных домов. Потребность в досрочном капитальном ремонте кровель остаётся крайне высокой. В одном только Орле в 2022-м существует необходимость обновить минимум сотню кровель. Учитывая новый тариф, такие дома смогут войти в планы ремонта уже в ближайшее время, – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков





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