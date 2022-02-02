113 орловских бизнесменов обслуживали покупателей без чека

Сотрудники налоговых инспекций продолжают проверку использования ККТ на орловских ярмарках.

В Орловской области сотрудники налоговой службы регулярно проводят рейдовые мероприятия на розничных ярмарках. Проверкам подлежит как факт регистрации контрольно-кассовой техники, так и её применение каждым представителем бизнеса. К административной ответственности за нарушение уже привлечено 113 налогоплательщиков, сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.

Нарушителям предстоит выплатить штраф в размере до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц сумма штрафа составит не менее 30 тысяч рублей.

Налоговики напоминают: уплата штрафа не освобождает предпринимателей от необходимости использования кассовых аппаратов.